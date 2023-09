Ángel de Brito pasó en LAM un audio de Yeyo de Gregorio enojado con el conductor luego del polémico grupo de WhatsApps anti Gran Hermano que están participando en el Bailando 2023.

El conductor de LAM pasó en vivo el polémico audio que le envió el actor ofendido por hacerlo autor material del grupo. Ángel de Brito y las angelitas estallaron el vivo.

El fuerte audio de Yeyo de Gregorio para Ángel de Brito

Yeyo de Gregorio se enojó con Ángel de Brito y le mandó un polémico audio: “¿Qué estuviste hablando ayer? No me la pongas nerviosa a mamá que tiene 63 años, mira LAM. Te quiere y vos me andas bardeando”, le dijo el actor al conductor.

Luego, se despegó del grupo de WhatsApp que generó la polémica: “Me inventas cosas del grupo que armó Lourdes, me metieron a mi como un gil. Quedé pegado yo. Si soy bueno ¿Por qué me bardeas?”, soltó Yeyo, quien nuevamente repitió: “Cuídamela a mamá”.

Yeyo de Gregorio disparó contra Ángel de Brito

Ante esto, Ángel de Brito le respondió: “Yo conté el grupo nada más”, luego, agregó: “Nunca lo nombré. Que le vaya a decir a Marcelo”, dijo el conductor a Yeyo de Gregorio. Al mismo tiempo las angelitas salieron en defensa de Ángel.

J.M