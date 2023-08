Estefi Berardi se vio envuelta en un tremendo escándalo hace un par de meses cuando se filtraron unos supuestos chats con Fede Bal mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey. En ese momento estaba en LAM como panelista, lo que le generó tensos enfrentamientos con Yanina Latorre que posteriormente la llevaría a renunciar al programa de Ángel De Brito.

En todo momento, Estefi Berardi aseguró que con Fede Bal son solo amigos y que nunca hubo un encuentro de otro índole con el hijo de Carmen Barbieri. Ahora, la panelista de Mañanísima habló de cómo está su relación con el actor.

Estefi Berardi

La conversación comenzó cuando Pampito trajo a colación un comentario que tiró Estefi Berardi en Poco Correctos. "Ayer se mataban de risa cuando lo nombraste a Fede Bal con el tema de los ovnis", dijo el panelista de Carmen Barbieri.

"Es re gracioso que yo tenga esos datos de Fede, porque como la gente piensa que salí con Fede, o que ando con él, hacen chistes y a mi no me divierte", confesó Estefi Berardi.

Sobre esta curiosa anécdota, Estefi Berardi reconoció que se enteró por Carmen Barbieri y no por Fede Bal. "Yo me enteré por vos, pero después igual hablé con Fede y le pedí que me cuente bien cómo fue. Pero me dijo que no tenía señal, que estaba en la punta de la montaña", contó la panelista.

Fede Bal

"Le llegaban los mensajes y ahí me di cuenta de que estaba mintiendo. Me re mintió. Después me di cuenta que me estaba boludeando... Me dijo 'cuando te vea te cuento'. Cuando venga acá. Qué se yo...", terminó Estefi Barardi.

El polémico motivo por el cuál Estefi Berardi le cortó el rostro a Fede Bal

A pesar de que eran grandes amigos, parece que Estefi Berardi decidió cortarle el rostro a Fede Bal y en Mañanísima contó todos los detalles. "No lo invité más a cenar porque van a decir...", lanzó la panelista sobre por qué no se ven más. Y es que muy probablemente, si se los ve juntos, los medios van a comenzar a especular al respecto.

"Yo me junto con mis amigos a comer asado, lo podría haber invitado mil veces, pero no le digo porque lo van a ver que viene...", siguió Estefi Berardi.

Sin embargo, después aflojo un poco y dijo: "Ya está. Ahora juntémonos igual. Ya fue".

NL.