Carmen Barbieri y Estefi Berardi son compañeras en el programa Mañanísima, aunque tienen una buena relación por su trabajo, en reiteradas ocasiones se vieron enfrentadas o tuvieron un intercambio de opiniones filosas.

En está ocasión, hoy lunes a la mañana, la conductora se sorprendió al notar la ausencia de la panelista en su programa, por lo que se mostró indignada e hizo eco de su enojo.

"Hoy no está Estefi, alguien que me lo explique", expresó Carmen, sin saber el motivo, luego Pampito le contestó sobre la causa: ‘’Supongo que, porque debuta hoy’’, en referencia al nuevo trabajo que tendrá Berardi por El Trece.

Luego, la madre de Fede Bal reprochó: ‘’Entonces, porque debutas a las cinco, no venís. Ah, muy bien, está bien, algún día volverá, se nota que no me cayó bien", manifestó indignada y el panelista le preguntó: "¿Te ofende?".

‘’No me gusta, yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde’’, empezó diciendo Carmen sincera y continuó: ‘’O si hago un show, si falto a Mañanísima, falto a Los 8 escalones. No se hace eso, o sé por qué no está hoy con nosotros. Es una lástima", cerró Carmen Barbieri ante la acción de Estefi Berardi.

Por qué no estuvo presente Estefi Berardi en Mañanísima

Desde que Estefi Berardi anunció que no sería más angelita en LAM y continuó con sus trabajos como panelista en Mañanísima, pero hoy 31 de julio, se estrena ''Poco correctos'' por la pantalla de El Trece con la conducción del Pollo Álvarez y Chino Leunis y Berardi será parte del panel del ciclo, con la compañía de María Belén Ludueña, Ronnie Arias y Agostina Scalise.

