El Pollo Álvarez, por su propia voluntad, durmió en el piso aunque por una buena causa. Según publicó su esposa, Tefi Ruso, en las redes sociales, el conductor de “Nosotros a la mañana” dejó su cómoda cama en el hotel para cedérselas a una pareja de chicas que estaban en Qatar y no tenían lugar para hospedarse.

Tefi Ruso, creadora de “Inutilísimas” publicó: “A todo esto, le pedí a Pollo Álvarez que cuide y acoja a Male Pizarro y su mujer. Se lo tomó a pecho”, junto a la foto en la que se ve al periodista sobre una tolla aunque con una almohada.

El Pollo Álvarez está en el Mundial Qatar 2022

El Pollo Álvarez ,días pasados había atravesado un complicado momento cuando estaba entrevistando al Tula para el ciclo “Nosotros a la Mañana” y que se emite por El Trece, la policía de Qatar le pidió papeles y documentación en medio del móvil.

¿Qué le pasó al Pollo Álvarez días pasados?

Joaquín, ese es su nombre, desde Doha, le dijo a Nicolás Magaldi quien está reemplazándolo en el programa: “No les gusta que esté grabando, ¿Qué vamos a hacer? Banquen que voy a hablar un segundito y sigan ustedes”, pidió en vivo.

El pollo Álvarez y un confuso episodio con la policia mientras realizaba un móvil

El camarógrafo continuó tomando imágenes y se podía ver al Pollo Álvarez y a su equipo hablando con los efectivos. Entrevistado horas más tarde en Teleshow comentó lo sucedido.

“No hubo demanda, no estuvimos a punto de ir presos ni nada por el estilo”. Sin embargo reconoció que les pidieron que se fueran y que la situación les generó “mucho miedo”.

El Pollo Álvarez, explicó que al no haber traductor y tanto ellos como los policías hablaban mal en inglés todo se dificultaba. Agregó: “Teníamos todo en regla, la acreditación de la FIFA, permiso para estar ahí, y no sé qué pasó, porque no nos expresaron mucho”.

Las imágenes eran tomadas no en el epicentro de Doha sino en las afueras, y no está permitido tomar imágenes. El Mundial de Qatar 2022 continúa y las anécdotas del Pollo Álvarez también.