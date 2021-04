El Pollo Álvarez y Sandra Borghi se despidieron de "Nosotros a la Mañana"

Nosotros a la Mañana, el programa conducido por el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, llegó a su fin. El cicló permaneció al aire por siete temporadas.

A partir de la semana que viene llegará a la pantalla de ElTrece "Lo de Mariana", el nuevo proyecto de Mariana Fabbiani y "Los Ángeles de la Mañana" tendrá un nuevo horario de 9:30 a 11:30.

Emocionada por el fin de este ciclo, Sandra Borghi, quien fue una de las fundadoras, aseguró: "estoy muy movilizada por el final. Estoy emocionada por el amor que recibí durante estos siete años. Arrancamos al mediodía (con Fabián Doman). Todos hicieron su aporte. Después llegaste vos (por el Pollo), loco, divertido, carismático. Fuiste y sos un gran líder".

Además, la periodista aprovechó para agradecerle al Chino, el productor del programa, y a su familia por "entender todas esas veces que faltó en su casa a la mañana".

Entre lágrimas y con emoción, El Pollo Álvarez sentenció: "Decir 'gracias' me parece una de las cosas más lindas. No hay que naturalizarlo. No existen los programas sin la gente que estuvo del otro lado. Estamos tristes por dentro porque nos llevamos bien, acá no hay divismos. Hemos acompañado casos gravísimos y hemos acompañado causas nobles y eso es oro en polvo en la televisión".

Cerca del final, el reconocido conductor agradeció a su compañera de conducción: "Yo bromeo mucho pero es real que en un montón de temas ella me salvó sin que nadie se de cuenta , dijo refiriéndose a Borghi. Me acompañó en casa pregunta mal hecha, en cada momento que no supe qué decir. Sandra es mi amiga y es la que hizo que muchas cosas salgan bien. Gracias a vos que me apoyaste y que te hiciste la dolobu diciendo: 'Lo que quiso decir el Pollo es que...'". "¡Ah! Y me faltó decir (Gastón) Marote, ¡te amo! Vos cambiaste tu vida acá", cerró feliz.