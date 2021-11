La China Suárez no quiere volver a ubicarse en el ojo de la tormenta tras la nueva crisis que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi. Parece que la rubia descubrió que el jugador del PSG le habría mentido sobre el supuesto encuentro que tuvo con la ex de Benjamín Vicuña. Así lo dejó en claro en su último video publicado en Instagram, donde la ex Teen Ángel escribió una sugerente frase y bromeó con sus amigos que le comentaron.

El posteo de la China Suárez tras la nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Paso” escribió la China Suárez en su última publicación en redes sociales. En el video, se la ve recostada en un sillón parpadeando en tonos blancos y negros. La actriz parece estar cansada de ser el blanco en el medio del escándalo entre Wanda y Mauro, que por el momento no terminó.

El posteo de la China Suárez tras la nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La publicación llegó a tener más de 1 millón de reproducciones y miles de comentarios de fanáticos y amigos cercanos de la China. “Pensé que íbamos a echar unos pasos por ahí" le comentó su amigo Mancha Latorre, y la actriz respondió “No, ya estoy vieja y cansada”. Éste último fin de semana, la actriz y su amigo compartieron un fin de semana al aire libre disfrutando del calor que hizo en la Ciudad de Buenos Aires.

El posteo de la China Suárez tras la nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas horas se supo que Wanda Nara recibió un email de parte de un amigo de Eugenia Suárez, contándole todos los detalles del encuentro que habría tenido la actriz con el futbolista, mientras la rubia estaba en Milán junto a su hermana el fin de semana del 28 de septiembre.

Los videos de la China Suárez que le llegaron a Wanda Nara:

Además de la información sobre el encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara habría recibido mensajes de algunas esposas de futbolistas que aseguraron que la actriz le envió videos eróticos a varios jugadores.

"Se comunicaron con Wanda Nara y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción y Wanda encontró el mismo video de la misma calaña", contó Yanina Latorre en LAM.

"Tres de las chicas viven en Europa y hay un jugador que la mujer se enteró y una otra compartiría agencia con la China Suárez", añadió.

FF