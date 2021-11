La China Suárez se cruzó con Yanina Latorre: gritos, recriminaciones y fuertes acusaciones

Furiosa y cansada de que hablen de ella en "Los Ángeles a la Mañana", la China Suárez llamó por teléfono directamente a Yanina Latorre. Allí la actríz le recrimino a la panelista la información que habían dado sobre su nuevo novio con Armando Mena Navareño.

"Me llamó a los gritos una desubicada total me quería explicar que su nuevo chico no estaba de novio. Yo le dije mocosa de mier... a mi no me grites y hablame bien que tengo 50 años. No sé qué obsesión tiene la China conmigo. Me dijo que estaba podrida de que hagan programas eternos hablando de ella. Yo le dije ¡vos sos la que se garch... maridos", comenzó contando la angelita.

"Le dije bajame dos tonos y ella me dijo yo te llame para hablar de mi novio no de Wanda. Es una seca, una maltratadora. Me respondió que siempre damos noticias de ella que no son verdad. Yo le aconsejé que se cuide un poco más que es actriz y que se habla más de su vida sexual que de sus logros actorales. Mientras me hablaba no le importaba nada", agregó Yanina Latorre.

Para finalizar dijo: "No me grites porque a mi no me grita ni mi mamá yo le dije querida te cagaste en la vida de Eugenia Tobal, en la de Pampita, en la de Wanda y me dijo que yo estuve en su lugar y yo le aclaré que yo fui la cornuda no como ella que se mete con personas casadas".