El posteo de Silvina Escudero que preocupó a sus seguidores

Silvina Escudero suele compartir en redes su día a día. De esta manera, sus seguidores están al tanto de lo que va viviendo la bailarina.

Fue así que entonces esta mañana, Silvina Escudero habló a cámara en sus Historias de Instagram y contó -mientras se lo tapaba con una mano- que un bicho le había picado el ojo izquierdo. Al mostrarlo, se pudo ver cuán inflamado estaba el ojo.

La hermana de Vanina Escudero también preguntó si en la Quiniela existe "el ojo", ya que hace diez días tuvo un orzuelo en el ojo derecho. "Algo estoy viviendo que no tengo que ver o no quiero ver", analizó Silvina Escudero.

Al rato mostró que su ojo estaba mejorando solo y agradeció a sus seguidores: "Mi ojo les agradece a todos su preocupación y consejos", escribió la bailarina.

Silvina Escudero habló sobre su fallida experiencia cuando conoció a Luis Miguel

Silvina Escudero estuvo invitada al ciclo que conduce Andy Kusnetzoff, junto a Andrea Politti, Toti Pasman, Leonardo Tusam y Santiago Artemis. Como todos sábados, el conductor alentó a sus invitados a avanzar hacia el punto de encuentro, y en esta oportunidad aconsejó hacerlo a quienes “se codearon con personajes muy famosos”. En esta oportunidad, la bailarina aprovechó para contar sobre su experiencia fallida cuando conoció a Luis Miguel.

Yo tenía todos los posters de Luis Miguel cuando era chica. Un día estoy grabando y una amiga me llama y me dice si quería ir a comer con Luis Miguel. Mis intenciones eran que me cante y tener una foto con él. Yo estaba tonta, pero como fan. Recuerdo que hasta me empezó a cantar y le corregí la letra” comenzó diciendo Silvina Escudero, quién aseguró que el cantante mexicano coqueteó toda la noche con ella.

Silvina Escudero en PH.

Mientras Silvina estaba entusiasmada por contar su anécdota, Andrea Politti la interrumpió consultándole “¿Qué paso con Luis Miguel?”. La panelista de Los Mammones confesó que se desilusionó con el artista diciendo: “Uno no tiene que conocer a su ídolo porque uno lo pone en un lugar y la realidad es que todos somos humanos. El tenía otra intención, de hecho yo estaba de novia con Nico Riera en ese momento. Me tiro onda pero yo me fui con mi novio”.

“Yo quería ir a ver a mi ídolo, no quería salir con un tipo. Bailamos al lado de la mesa, me quise sacar una foto y me dijo que no, de hecho el guardaespaldas me quiso revisar el teléfono. Cuando terminé, le dije a Nico que me venga a buscar”, contó decepcionada Silvina Escudero y aseguró que, luego de haber salido con muchas personalidades del mundo del espectáculo, su actual pareja, Federico, es el gran amor de su vida.