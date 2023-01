El príncipe Harry está decidido a seguir hablando. Su libro, “Spare”, las entrevistas que concede y la docuserie estrenada en diciembre de 2022, son un cúmulo de revelaciones contenidas y silenciadas durante mucho tiempo. Su abuela, la reina Isabel II, hasta el momento no ha sido motivo de sus declaraciones pero el resto de la familia tuvo su espacio especial.

Harry, en una entrevista con “The Telegraph” se refirió a los hijos de Guillermo y Kate Middleton, es decir sus sobrinos, y dijo: "Al menos uno acabará como yo". Luego en otro tramo de la entrevista agregó: "Sé de primera mano que, en mi familia, si no somos nosotros, entonces será otro. Y aunque Guillermo y yo lo hemos hablado en una o dos ocasiones, y él me ha dejado muy claro que sus hijos no son responsabilidad mía, yo sigo sintiéndome responsable al saber que de esos tres niños, al menos uno acabará siendo el Spare o repuesto, como yo. Y eso me duele y me preocupa", declaró a la periodista Bryony Gordon.

George, Charlotte y Louis, los tres hijos de Guillermo y Kate.

Al parecer en la corona británica, “los segundos” siempre tienen sus conflictos, o al menos eso deja ver la historia de la familia real. En su libro se lee: “¡Maravilloso! Ya me has dado un heredero y un repuesto; he cumplido con mi trabajo”, palabras que Carlos le dijo a Diana tras su nacimiento. Y según relata la supuesta respuesta de la princesa fue de lo más sarcástica: "Tú hazte cargo del heredero, que yo me encargo del repuesto".

Es evidente que presumir una situación respecto de los hijos del príncipe heredero Guillermo y Kate es precipitado, pero siguiendo con la lógica de quien sucede al trono y quien juega un rol secundario, las cartas están jugadas. George es el heredero al trono, Charlotte será princesa como su tía abuela Ana, o bien duquesa de Edimburgo, título del que Carlos aún no ha dispuesto tras la muerte de su padre (le correspondería a su hermano Eduardo), y que al parecer le gustaría reservar para su sobrina y por último, Louis, y que según fuentes, ya parece ser el rebelde de la casa.

Las monarquías van cambiando, de a poco la realeza va saliendo de la burbuja, tal vez Harry con sus declaraciones y su postura colabore en modificar los destinos de la corte.

