En una entrevista profunda e íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV), Paula Morales habló como nunca antes de su historia de amor con Fabián Vena. Entre risas, recuerdos y emoción, la actriz reveló detalles desconocidos del inicio de su relación con el actor, con quien hoy comparte una familia ensamblada y más de diez años de amor.

La historia de amor de Paula Morales y Fabián Vena

Todo comenzó de manera casual, aunque no exenta de cierta tensión inicial. “Cuando nos conocimos con Fabián no le caí muy bien”, recordó entre risas. “No entiendo qué fue lo que pasó. Nos vimos por primera vez en 2008. Teníamos el mismo representante, los García Navarro. Yo almorzaba con uno y él con el hermano, en el mismo lugar. Nos cruzamos justo cuando me estaba yendo y me dijo: ‘Te veo siempre en Aquí no hay quien viva, me encanta lo que hacés’. Yo le respondí: ‘Qué honor, muchas gracias’. Y quedó ahí”, relató.

Ese primer cruce no dejó una gran impresión. Años después, volvieron a encontrarse en un evento organizado por la agencia. “Él dice que fui súper antipática. Pero yo tengo otro recuerdo, el de haber hablado mucho con él, que me contó cosas de su vida”, sumó. Así, sin demasiado romanticismo inicial, comenzó un vínculo que, con el tiempo, se transformaría en una gran historia de amor.

Paula Morales en +CARAS reveló cómo conoció a Fabián Vena y cómo surgió su historia de amor.

El verdadero acercamiento se dio durante las grabaciones de Somos familia, la tira que compartieron en Telefe en el año 2014. “Al principio no había ningún tipo de onda, más que algo amistoso. Pero teníamos muchas escenas juntos y larguísimas esperas. Fue muy de a poco, paulatino”, relató la actriz.

El momento del flechazo llegó cuando Vena, que ya estaba separado de Inés Estévez —con quien adoptó a sus hijas Cielo y Vida—, decidió dar el primer paso. “Yo ya me había dado cuenta de que algo sucedía, pero no sabía si era buena onda o si me estaba tirando onda”. Sin embargo, después de grabar una escena, el actor desató el amor con un beso. “Yo había entrado al camarín a cambiarme, y él entró directo a darme un beso”, reveló emocionada.

Paula Morales, Fabián Vena y su hijo Valentino.

Desde aquel primer beso, la relación no dejó de crecer. A los pocos meses, formaron una hermosa familia ensamblada junto a Valentino —el hijo que tienen en común, de diez años—, Cielo y Vida (hijas de Vena) y Benicio (hijo de Paula Morales).

La clave, según ella, está en el deseo mutuo de sostener el vínculo y en un compromiso cotidiano: “Primero, porque tenemos ganas y queremos estar juntos. Nos queremos. Después, intentamos que prevalezcan los momentos buenos sobre los malos, que los hay en más de diez años de relación. Pero siempre nos elegimos y apostamos a esto que tenemos: una familia y una pareja hermosa”.

De esta forma, en la íntima charla con Héctor Maugeri en +CARAS, Paula Morales reveló cómo conoció a Fabián Vena y cómo surgió una historia de amor que lleva más de diez años y que ha logrado construir una sólida y hermosa familia ensamblada.