Mirá el el radical cambio de look de Paula Morales

Es una de la actrices y modelos más bellas de la Argentina, en pareja con Fabián Vena con quien tiene a su hijo Valentino, Paula Morales se mantuvo toda la cuarentena entre su casa, algunas semanas también con su hijo mayor Benicio, (fruto de su anterior relación) y con las hijas que tuvo el actor con Inés Estevez, Vida y Cielo. Todos los chicos durante el aislamiento obligatorio demostraron ser muy hábiles en la cocina ayudándola a hacer videos para Instagram sobre ricos y saludables platos o postres. Ahora el fin de ese período vino con cambios radicales en su vida y ahora "Pau" luce renovada totalmente.

La actriz pasó por la peluquería y dejó su rubio espectacular para pasar a un tono oscuro. Primero decidió cortase el pelo a la altura de sus hombros, luego cambiar su color por un morocho con tintes caobas y finalmente se dejó el flequillo. Vaya cambio que realizó. Cuenta que al verla sus hijos, las niñas y Fabián quedaron súper contentos con el cambio y le dijeron que estaba más linda que nunca.

"Tenía ganas desde hace un tiempo de hacer un cambio. Con el tema de la pandemia se complicaba un poco, más que nosotros no salíamos, en realidad Fabi iba a hacer las compras y demás y yo me quedaba en casa con todas los chicos y chicas. Ahora cuando me enteré que abrieron las peluquerías me agendé un turno para cambiar. Lo charlamos con mi estilista y el estuvo de acuerdo en lo que me hice", relató Pau.

Mirá en este video como se nota el cambio...