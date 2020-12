Mario Baudry denunció que "le robaron" el contenedor de Maradona para Dieguito Fernando

Hace pocos días llegó un contenedor procedente de Dubai, donde Diego Armando Maradona vivió hasta 2018 que contiene pertenencias de valor del astro y algunas estaban destinadas a el hijo que tuvo con Verónica Ojeda, Diego Fernando, pero aunque el contenedor llegó hoy Mario Baudry el abogado y pareja de la ex de "el Diez" hizo una fuerte denuncia.

El abogado habló y Ariel Wolman brindó detalles de parte del contenido del importante contenedor de Maradona: "En el contenedor hay botines históricos, remeras, una carta firmada por Fidel Castro, una guitarra de Andrés Calamaro, dos camisetas del Kun Agüero del Manchester…", enumeró el periodista de "Nosotros a la Mañana", y de repente Baudry lo interrumpió: "Sí, está bien, pero a Verónica el tema de los bienes no le interesa. A mí Diego me pidió que ubicara el contenedor, lo sacara y lo guardara para cuando Dieguito sea grande, y se lo pueda dar".

"No hay nada firmado por voluntad de Diego para que se lo quede Dieguito. Fue solo de palabra. Ademas me dijo que había dos cajas de seguridad, dos cajas fuertes dentro de contenedor. Me dijo lo que tiene pero no lo voy a revelar, sostuvo el letrado. Entonces Karina Iavícoli repreguntó: "¿Eso era la voluntad de Diego en vida de que solo sea para Dieguito, su hijo más chico, porque tiene muchos hijos más, que van a pelear por tener derechos a los objetos del contenedor?".

Con la pregunta realizada el abogado se expidió: "Es algo muy importante. Todo lo que hay en ese contenedor, como no hay una manifestación de Diego escrita de que fuera para Dieguito, como un adelanto de su herencia, le corresponde a todos los hijos por partes iguales".

¿Dónde está el contenedor y qué tiene?