VIDEO | Paula Morales y su hijo te enseñan a hacer alfajorcitos de chocolate saludables

Mientras disfruta (por llamarlo de alguna manera) de la cuarentena junto a su familia, su pareja, Fabián Vena, con quien tiene a Valentino y las hijas de él, Cielo y Vida, quienes esta semana están con su madre, Inés Esteves, Paula Morales poco a poco se está convirtiendo en una pastelera experta con recetas sencillas que comparte día a día con sus seguidores.

En esta oportunidad junto a su pequeño subió un video en donde prepara alfajores a los que calificó como saludables ya que los hizo son harina integral, sin azúcar y sin manteca, utilizando como ingrediente sorpresa un toque de miel. El clip que dura casi 4 minutos tiene las voces aceleradas (para que el video no sea muy largo, aclaró ella) y apenas comienza el pequeño sorprende a su madre al decirle: "Pero a mi no me gusta la miel". Enseguida Paula desactivo ese pensamiento diciéndole que era par darle un "gustito dulce".

"Alfajores de chocolate más saludables! Bueno, este sí que es un recetón!! Alfajores con harina integral, sin azúcar y sin manteca. Salieron exquisitos y son súper rápidos y fáciles de hacer! Hoy tuve a uno solo de mis ayudantes de lujo, la próxima se sumarán los demás. (Perdón por la vocecita medio irritante, pero no quería que se hiciera demasiado largo)", escribió Paula quien en su video mostró los ingredientes de la receta.

Mirá el video, tentate y animate...