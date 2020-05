Mediante un distendido Live de Instagram Pampita compartió su intimidad familiar con Roberto García Moritán y sus hijos. La conductora se mostró muy cómplice con Benicio, su hijo menor, y mientras filmaba a su marido preparando un “ceviche a la Moritán”, una creación del momento que hizo sobre el tradicional plato peruano.

Mientras el empresario gastronómico realizaba el paso a paso de la comida, Benicio sin filtró, le dijo: “Qué olor a pulpo, no me gusta nada de esto”, lanzó, divertido mientras correteaba por la cocina en pijama,

“No me gustan los pescados y no me gusta nada de lo que van a cocinar”, siguió, tremendo mientras contaba cuáles eran sus platos favoritos. “Me gustan las milanesas”, agregó, entre risas, además de los nuggets de pollo.