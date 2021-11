Susana Giménez se encuentra visitando Miami junto a Marley, ya que se encuentran grabando lo que será la nueva temporada de “Por el Mundo”. Durante la estadía, la diva de los teléfonos aprovechó para visitar a su nieta en su local de Miami, y aunque mantienen una buena relación, Lucía Celasco le hizo un fuerte reclamo a su abuela.

“Lucía ¿estás trabajando? No puedo creerlo, me da una cosa de corazón. ¡Trabajá!” fueron las palabras que le dijo en tono de broma, Susana Giménez a su nieta.

El reclamo que le hizo Lucía Celasco a Susana Giménez

Lucía Celasco acaba de inaugurar una sucursal de su marca “Lovely Denim” en Estados Unidos, y es por eso que está hospedándose junto a su socia en la casa de la diva. “Es la única de la familia, aparte de mí, que va a trabajar” agregó Susana, al recordar que su nieta le pidió que le alquile un departamento en Miami.

“Estoy durmiendo en un colchón acá porque me echaron” comentó la hija de Mercedes Sarrabayrouse, mientras el conductor de “Por el Mundo” mostraba el local de la joven.

El reclamo que le hizo Lucía Celasco a Susana Giménez

“Yo le compré un departamento en Buenos Aires, que todavía no terminó de decorar, hace un año y no es que es enorme. Y necesitaba capital para poner... Entonces le dije ‘yo te doy todo esto, pero en casa no vivís” comentó la diva sobre el trato que hizo con su nieta, ya que en una oportunidad la joven le quemó una pava francesa.

“No cuelga nada. La valija es como su placard: abre y va sacando y tirando” relató Susana y su nieta confesó "“Es que como no tengo casa.. Que me vaya, que no se qué, no desarmo la valija”.

El gesto de Susana Giménez con Wanda Nara en medio del escándalo con Mauro Icardi

La diva de los teléfonos tendrá el privilegio de escuchar la verdad de la boca de la mismísima Wanda en una entrevista que todos esperan.

En medio de esta situación, Susana tuvo un hermoso gesto hacia Nara al enviarle un hermoso ramo de flores que la modelo compartió en sus historias de Instagram con un gran agradecimiento.

"Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia", escribió Wanda destacando el arreglo floral. "Nos vemos", agregó en su mensaje.

FF