La Voz Argentina, sorprende en cada emisión con los nuevos talentos que se presentan al certamen. Esta vez fue Victoria May, una adolescente de 18 años que interpretó "Warrior" y que hizo que los hermanos Mau y Ricky, rápidamente pulsen el botón que gira el asiento para poder ver a la participante. Inmediatamente después lo hizo su padre, luego Lali y por último La Sole, en definitiva, fueron los 4 integrantes del jurado.

Al verla tan jovencita, comenzaron las preguntas y se sorprendieron al saber que Vicky era la primera vez que se presentaba sobre un escenario, algo que a Ricardo Montaner, le recordó los comienzos artísticos de Evaluna y por eso pidió que lo elija para guiarla en su carrera.

Victoria May le recordó a Ricardo Montaner los inicios de su hija Evaluna

De pie, delante de su butaca, Montaner indagó a la participante con especial curiosidad: "¿Tu has hecho muchas veces esto, verdad?, ¿es algo que haces muy seguido?". A lo que la joven respondió que nunca había estado en un escenario y sorpendió al jurado.

Ese fue el pie para que Montaner cuente los inicios de su hija menor: "Te voy a hablar como un papá y te voy a decir que a mi me emocionaría mucho trabajar contigo, porque tengo muy vividos mis recuerdos a Evaluna cuando comenzó a cantar y cómo la fui guiando de alguna manera en sus primeras cosas, porque ya después se convirtió en la mejor cantante de toda la familia", lo que generó la mirada de sus dos hijos, desorientados por la afirmación de su padre, quien compenetrado en ese recuerdo tan importante en la vida.

"En sus primeros pasitos estuve yo al lado, llevándola de la mano. Entonces, si bien es cierto que es la primera vez que subes a un escenario, me encantaría guiar tus primeros pasitos. Entonces te ofrezco, de todo corazón, tenerte en el equipo y brindarte mi corazón emocionado", finalizó

Ricardo Montaner sobre Evaluna :"es la mejor cantante de toda la familia"

La joven eligió sin dudarlo al cantante de "Déjame llorar", quien se acercó a ella y la tomó de la mano. El cantante nacido en Valentín Alsina le agradeció por confiar en ella: "Me voy a ganar esa confianza, lo voy a justificar en todo el camino de La voz. Me emociona mucho que me hayas elegido" y para finalizar le confesó: "De cerquita me recuerdas mucho más a Evaluna. Que Dios te bendiga".

La participante, emocionada por tantos elogios y buenos deseos, se retiró del escenario para ir directamente a abrazar a sus padres que, junto a Marley, fueron testigos presenciales del emocionante momento.

La Voz Argentina: Lali Espósito y La Sole se fueron del piso enojadas con una participante

Lali Espósito y La Sole fueron las protagonistas de un desopilante momento en La Voz Argentina cuando una de las participantes fue elegida por el dúo para ser parte del equipo.

Todo sucedió por la actuación de Antonela Domínguez que recibió la aprobación de las dos mujeres que forman parte del jurado y logró que ambas se disputen su participación en su team. Pero antes de elegir con quién de las dos se iría, la joven demostró su admiración por Ricardo Montaner y hasta se atrevió a cantar una canción con él.

LP