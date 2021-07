El objeto de lujo que Yanina le regaló a Lola Latorre por haber aprobado todos los finales

Recién llegada a la Argentina, Yanina Latorre sigue dando que hablar. Ahora, por el excéntrico regalo que le hizo a Lola Latorre por haber aprobado todos los finales.

“Estoy con un día muy pacífico, de relajación porque Lola rindió después de estar 5 días que no pisaba la calle literal, mi princesa. Aprobó todos los finales, así que me saca hasta las medias”, comenzó relatando la "angelita" en una story.

En otra story, se la ve a Lola entre dos accesorios: una riñonera y un case para el celular. Mientras Yanina la filma, mira indecisa ambos accesorios y lanza: "Si mamá se copa... las dos", a lo que su madre se niega. Sin dejar en claro que producto de Prada fue el que finalmente se llevó, sin lugar a dudas Latorre sabe de moda, ya que ambos son los "must" entre las influencers y amantes de la moda.

Yanina Latorre, siempre polémica: los dichos que generaron un escándalo

Enojada con las nuevas disposiciones, Yanina Latorre generó polémica por sus dichos después del triunfo de la Selección Nacional en la Copa América y los festejos en el Obelisco que reunieron a una multitud.

“El problema es la gente humilde que toma mate, no los que tenemos cultura”, dijo en su descargo en LAM. “Se puede frenar ese festejo de la misma manera en la que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que vuelve de afuera”, agregó.



Antes, la periodista había hecho su descargo en Twitter. “¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! (...) Albertico, ¿en el Obelisco no te contagiás?" fue parte de su picante descargo.