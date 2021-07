A fines de junio, el Gobierno nacional dispuso el cierre de fronteras por el aumento de casos de covid. Yanina Latorre, que se encontraba en Miami junto a su familia, quedó varada varios días sin poder regresar al país. Desde la costa estadounidense, la panelista se mostró furiosa por los festejos ocurridos en el Obelisco, tras el triunfo de la Selección Argentina en la Copa América, y finalmente pudo pisar suelo argentino.

“¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! Albertico (sic), ¿en el Obelisco no te contagias? ¿Serías tan amable de explicarme?", publicó furiosa Yanina Latorre.

Yanina Latorre logró regresar a Buenos Aires

La panelista, que muestra su día a día a través de su cuenta de Instagram, esta vez aprovechó para contarles a su millón y medio de seguidores, que finalmente regresó al país. Mediante una historia de la red social, la mujer de Diego Latorre publicó: “Estoy arriba del avión. De a poco va saliendo todo. Está lleno de gente y todos, un amor. Se armó un quilombo divino”.

Yanina Latorre logró regresar a Buenos Aires y Ángel de Brito lo confirmó en redes sociales

Ante la noticia de su regreso, quien se alegró fue Ángel de Brito y así lo confirmó en Twitter: “Ya está volviendo a Buenos Aires, @yanilatorre. Después del aislamiento vuelve a Los Ángeles de la Mañana”.

Ángel de Brito chicaneó a Yanina Latorre: "Le tengo que buscar un reemplazo"

Hace un tiempo Yanina Latorre viajó con su familia a Miami pero ahora con las nuevas restricciones en los vuelos quedó varada en Miami. Peor las malas noticias no paran, en vivo en Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito pusiera en duda su futura presencia en el programa.

En medio de una divertida charla entre Ángel De Brito y Mariana Brey, el conductor dejó entrever que no sabe si Yanina continuará en LAM. “¿Qué te pasa?, ¿te separaste?, yo te conozco cuando te veo así sé que algo te pasa, ya la cagaste a pedos a Pía dos o tres días, ahora te la agarraste con Maite, antes a Taboada. Te falta acá (por Marina Calabró), ella porque es nueva zafó", comenzó Ángel.

Ángel de Brito chicaneó a Yanina Latorre

“Como sabes… no, con Marina tengo confianza también”, aseguró Mariana. “La estamos convenciendo para que se quede, no le digas nada”, le dijo Ángel. “No voy a hacer nada para impedir eso, pero ¿vuelve Yanina Latorre?”, consultó la panelista.

“No sé, no sé de verdad. Si se queda a vivir en Miami la tengo que reemplazar y chau”, respondió Ángel sorprendiendo a las angelitas. “No, pero me dijo que vuelve el 17 y 18 el para acá”, le dijo Mariana. “No puede, si le pasaron a agosto el viaje… bueno esto era una chanta de corte, no importa ahora”, cerró el conductor.

