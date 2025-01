Vestido mangas largas al cuerpo y bucaneras azabache, el increíble look total red y con rosas de la China Suárez

La China Suárez este sábado publicó en Instagram su increíble outfit en color rojo para salir a bailar. En medio de su romance y convivencia en la "casa de los sueños" con Mauro Icardi, la modelo con un estilo romántico le dedicó a sus seguidores unas fotografías de su noche.

Al estilo Leo Mattioli, la China Suárez posó mordiendo una rosa y exhibió su look total red. Asimismo, también se fotografió comiendo frutillas en un exclusivo evento de la noche al que fue acompañada por el futbolista del Galatasaray.

El increíble look total red y con rosas de la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutaron la noche de este viernes 17 de enero una salida al boliche con amigos. La flamante pareja se mostró alegre acaparando todas las miradas de los presentes. Allí la actriz lució su mejor indumentaria acompañada de un maquillaje natural a tono con el evento.

La China Suárez y Mauro Icardi de fiesta

La cantante utilizó un vestido mangas largas al cuerpo, mientras que el jugador posó con su abrigo con el lema "Be different" ("Sé diferente"). El vestido de la intérprete se comprendió de unas bucaneras negras de cuero a las que acompañó con anillos, pulseras y pequeños aros en color plateado. Con una rosa en cada mano Eugenia Suárez deslumbró a todos con un vestido simple y elegante con un diseño fruncido.

El look total red de la China Suárez para salir a bailar

Acostada sobre un sillón negro la China exhibió su vestido que le hizo justicia a su figura impoluta. La modelo además acompañó su look con labios en color nude, sombras ocre y delineado cat eye. Su melena fue la protagonista de la noche, con su característico castaño claro la actriz decidió hacerse bucles para darle movimiento a su outfit.

Acompañada de sus amigas al son de las canciones del momento, la China dejó fluir sus pasos en la pista de baile protagonizando un divertido momento mientras mostraba su fina indumentaria. Luego posó comiendo varias frutillas y resaltando sus facciones.

La China Suárez y Mauro Icardi comieron frutillas y tomaron cerveza

Para sus uñas decidió utilizar las mismas tonalidades que sus labios y le añadió un toque de glam al utilizar brillos en el diseño de estas. La mano que sostenía la rosa contaba con dos anillos de diseños altamente distantes, uno de forma rectangular con una delicada pedrería y otro en su dedo anular con un dije en forma ovalada.

La China Suárez no se privó de la diversión este viernes, tomando cerveza y comiendo frutillas la reconocida artista fue el centro de las miradas, no solo por ser la segunda salida nocturna con el futbolista y expareja de Wanda Nara, sino por su icónico look. Derrochando estilo y glamour la actriz vivió una noche a puro baile y diversión acompañada de Mauro Icardi.

C.G