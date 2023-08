Marixa Balli es una asombrosa artista y su talento la hizo llegar a donde está hoy, aunque actualmente se encuentra un poco distanciada de la escena artística, pues se está dedicando a hacer crecer su emprendimiento de indumentaria que tiene en Avenida Avellaneda, llamado 'Marixa Balli'.

Recientemente, los distintos locales de Flores fueron víctimas de saqueos, que vienen ocurriendo en varias provincias. Por eso, Marixa Balli no se quedó al margen y compartió su experiencia en esta complicada situación.

Marixa Balli

Por la situación de inseguridad en la que pusieron los saqueos a los distintos dueños y empleados de los locales de Flores, la gran mayoría de estos decidieron bajar las persianas y evitar que les roben mercadería. Marixa Balli fue una de ellas y aprovechó para grabar un video narrando lo que sucedió.

"Bueno amores, volvimos a abrir. Algunos locales comenzaron a abrir, no todos", comenzó diciendo Marixa Balli en un video que grabó después de que dejó pasar un rato de los saqueos.

Primero, Marixa Balli decidió bajar las persianas de su local en la zona de Flores. Luego de que todo se calmó, volvió a abrir el local para ver si podía seguir con las ventas. "Está todo un poquito más en paz por suerte", comentó la panelista de LAM.

Muchos de los seguidores de Marixa Balli no estaban enterados de que Flores había sido una de las zonas víctimas de los saqueos, por lo que le preguntaron. "La gente me pregunta, ¿Qué me pasó? Saquearon Flores", contestó sin pelos en la lengua. Ahí mismo, pasó a comentar la preocupación de algunos otros emprendedores: "Algunos locales no van a abrir por miedo pero estamos abriendo de a poquito, besitos".

