Marixa Balli se convirtió en una de las grandes figuras de LAM. La panelista siempre causa mucho interés en sus intervenciones en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

Recientemente, Marixa sorprendió a todos cuando reveló que tuvo un pasado como "botinera" con un reconocido futbolista.

"A mí, por ejemplo, una vez me alquilaron un barco impresionante y lo llenaron de rosas y de pétalos. Había mariachis, no sabes lo que fue. Hermoso. Fue un jugador argentino muy importante", reveló Balli.

Por qué no funcionó el romance entre Marixa Balli y el futbolista

Ante la reacción de todo el panel, la celebridad continuó con su relato: "Estaba en otro lado en ese momento y quería que yo me vaya. En este momento, sería Yani Latorre. Hasta la dueña de la agencia me decía 'por favor, hoy salen 3 aviones'. El destino era Italia. El partido era divino... un fuego", contó con mucho misterio. "Se cortó porque él necesitaba que yo me vaya allá", agregó Marixa.

Por último, la panelista reconoció: "Nunca fue mi target los futbolistas ni quise proyectar porque no los veo muy fieles que digamos".

