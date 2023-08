Marixa Balli no pudo evitar romper en llanto al conocer los resultados del último parte médico de Silvina Luna. Durante la emisión de LAM, la salud de la actriz y modelo empeoró a lo largo de la semana, y la bailarina se mostró visiblemente afectada, expresando con la voz entrecortada: "Me da pena".

Ante las diversas versiones que circularon en las redes sociales sobre la situación compleja que enfrenta Luna, Yanina Latorre, quien está reemplazando a Ángel De Brito, inició el programa brindando la información detallada proporcionada por Ezequiel, el hermano de Silvina.

Ante esto, la cachaca hizo hasta donde puso para evitar romper en llanto en medio del programa.

El llanto que Marixa Balli trató de evitar

Al ser consultada por la conductora acerca de su relación con Silvina, respondió: "No éramos amigas, pero no lo entiendo. ¿Cómo puede un cirujano hacer esto? Alguien que elige someterse a una cirugía para mejorar su vida y su aspecto. No entiendo a la Justicia". "Y luego está el hermano. A mí eso me afecta mucho", lamentó mientras se mordía los labios para contener las lágrimas y agregó: "Si él tiene que tomar una decisión difícil, es realmente duro", expresó Marixa Balli en LAM entre lagrimas.

J.M