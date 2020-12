El romántico mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara por su cumpleaños

Wanda Nara cumple 33 años este jueves y Mauro Icardi decidió compartir con ella un romántico mensaje. El deportista dedicó unas palabras a su amor cuando llegó la medianoche en París, la ciudad donde actualmente residen con toda su familia.

"Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida, a la madre de mis hijas, a la mujer que me permitió formar una familia como siempre deseé. Por eso y mil cosas más te deseo lo mejor en este día. Te amo", expresó el futbolista del París Saint Germain. A este romántico post, Mauro también acompañó con fotos inéditas de su relación.

La diosa pasó la última semana de noviembre en Argentina, a donde viajó sin sus cinco hijos para poder conocer a su sobrino Viggo y pasar tiempo con Zaira Nara y toda su familia.

Fuerte descargo

Antes de compartir la serie de saludos que llegaron a su Instagram por su cumpleaños, Wanda se dedicó a hacer un fuerte descargo por las críticas que recibió su producción fotográfica en la que se muestra desnuda sobre un caballo. "La violencia y la vulgaridad no tienen género, es sólo violencia y vulgaridad", escribió la empresaria en italiano sobre los cuestionamientos que recibió por estas imágenes. "Obviamente deberán responder judicialmente", agregó.

La rubia había compartido la postal junto a una contundente frase que no logró la total aprobación de sus followers. "No existe una sensación de libertad igual a la que siento cuando estoy en mi caballo. (de las fotos más difíciles que me tocó hacer, el nunca se quedaba quieto ) Pero lo logramos" , escribió.