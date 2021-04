Así Michael Bublé homenajeó a Luisana Lopilato en su décimo aniversario de casados

Michael Bublé y Luisana Lopilato es una de las parejas más queridas del mundo. En el día de hoy, ellos están celebrando diez años de matrimonio y él fu quien homenajeó a la actriz en sus redes sociales.

"En 10 años de matrimonio, hemos pasado por tanto Lu... Las cosas buenas de la vida han sido mejores contigo y me has ayudado a superar algunos de los momentos más difíciles", comenzó diciendo el cantante.

"Eres mi mejor mitad, mi héroe y la luz de mi vida. Si bien siento mucho más y quiero decir mucho más, lo guardaré para ti. Te amo", cerró.

Luisana y Mike se casaron en 2011 y tuvieron ceremonia doble. Primero, pasaron por el civil de la Argentina y tuvieron una fiesta soñada que luego replicaron en Canadá. Desde entonces, construyeron una familia que incluye 3 chicos y muchos momentos de felicidad.

Michael Bublé y Luisana Lopilato: así empezó su romántica historia de amor

Michael Bublé y Luisana Lopilato, empezaron su romántica historia de amor en el 2008, que finalmente se consolidó en el 2011 cuando contrajeron matrimonio.

Ambos artistas se conocieron cuando el cantante estuvo en Buenos Aires para brindar un concierto en el Teatro Gran Rex, espectáculo al que acudió Lopilato. Bublé estaba en un gran momento de su carrera.

“Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro (...) Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, decía Luisana en su momento.

La actriz en varias oportunidades confesó que al principio dudó en acercarse al canadiense y saludarlo, pero su hermana Daniela, la motivó a hacerlo, concretándose así, uno de los momentos más importantes en sus vidas.

El artista, por su parte, se sintió impactado desde el momento que la vio y que se dijo a sí mismo que ella era el amor de su vida. “Yo me voy a casar con vos”, le confesó aquella noche a través de su traductor. A partir de ese día empezaron a intercambiar emails. “Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial”, dijo Bublé luego en una entrevista.

Conservaron su amistad por varios meses hasta que llegó su primera cita. El cantante regreso a Argentina para otro show y ella lo invitó a comer en casa junto a su familia. Además, ella fue protagonista de uno de sus videoclips, allí ambos dejaron expuesta su química.

“Mis papás no sabían quién era, pero se pusieron la mejor ropa. Para impresionarlo, nos inventamos un mayordomo”, contó la también modelo. La admiración del canadiense fue tal que filmó todo el suceso bajo la excusa de que “comía con los parientes de su esposa”.

Tras conocerse que tenían un romance, en los medios de comunicación se aseguraba que su relación era temporal y que no duraría mucho, principalmente porque ella en ese momento era una actriz en ascenso en su país y no podría mudarse con él. Pero contra todo pronóstico, tres años después de conocerse, en el 2011, decidieron casarse. Su ceremonia civil se celebró un 31 de marzo de ese año y la religiosa el 2 de abril, ambas en Argentina. Finalmente festejaron el 21 de mayo en el Hotel Pan Pacific de Vancouver.

Actualmente son padres de tres niños. El primero, Noah, llegó el 27 de agosto del 2013. El 22 de enero del 2016 nació Elías y el 25 de julio del 2018 su hija, Vida.