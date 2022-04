El romántico mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi que hace referencia al Wandagate

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen enamoradísimos a pesar de los momentos de crisis que pasaron. Y en el día de hoy están felices por el triunfo del equipo donde juega el futbolista: el PSG salió campeón en la Ligue 1.

Fue por eso que Wanda Nara le dedicó un mensaje muy romántico a Mauro Icardi en donde hace mención indirectamente a lo sucedido con la China Suárez el año pasado.

"Quiero que la vida solo te devuelva un poquito del amor, el cuidado y de todo lo que me das . Quizás no soy la mejor mujer del mundo, pero de lo que podes estar seguro que soy quien muere de felicidad por dentro en cada logro tuyo o se muere por dentro de tristeza cuando las cosas no van bien", comenzó escribiendo Wanda Nara.

Y finalizó: "Son etapas, son rachas , es la vida.. pero en las malas me quedé, las buenas las disfrutamos y ojalá la vida nos siga regalando todo tipo de momentos momentos que nos hagan crecer juntos.Te amo".

El mensaje que Mauro Icardi le envió a la China Suárez para que lo deje en paz

El nuevo capítulo del Wandagate sigue trayendo novedades la China Suárez y Mauro Icardi. Luego de que trascendiera que la actriz intentó conectarse con el esposo de Wanda Nara por medio de un amigo, ahora se conoció el mensaje que el futbolista le habría mandado para que se aleje.

En "Socios del espectáculo" dieron a conocer los detalles. "Luli (Fernández) tuvo acceso a una serie de chats que mandó Mauro Icardi, que circularon en Multitalent, la agencia que representan a todas: a la China, a Zaira, a Wanda", comenzó Rodrigo Lussich.

"Mauro contacta a Zaira, a Nora (Colosimo, la mamá de Wanda) y a una booker (la persona que lleva adelante la agenda del famoso) de Multitalent pero no contacta a cualquiera, contacta a la booker de la China, que no responde este mensaje pero le avisa a ella que Mauro estaba haciendo este pedido desgarrador", relató Fernández.

Luego, reprodujeron el mensaje que Mauro Icardi le habría mandado a la China Suárez para que deje de molestarlo. "Te escribo por acá porque mi Instagram lo cerré. Quería hablar con vos porque le están llegando a Wanda muchas mentiras y barbaridades que no son reales. Quiero recomponer mi familia, fui un estúpido por hacer lo que hice, no se lo merecía ni Wanda ni el resto de mi familia. Yo le conté todo lo que pasó".

En ese momento, Luli Fernández acotó: "Esto es posterior a la insistencia que tenía la China con contactarlo a Mauro después de que él cortara la relación".