Mientras Wanda Nara y L-Gante celebraban el Día de los Enamorados, Mauro Icardi y la China Suárez demostraron su amor de manera más discreta a través de las redes sociales. En las últimas horas, la actriz publicó una foto en blanco y negro donde aparecen abrazados, acompañada de una tierna dedicatoria: “Gracias por tanto amor”.

Mauro Icardi y la China Suárez

El futbolista, enternecido por el gesto, no dudó en compartir la imagen en sus historias de Instagram. Pero la sorpresa no terminó allí, ya que la China había preparado algo especial para su novio, que él mismo mostró en un video en sus redes.

La sorpresa de la China Suárez para Mauro Icardi

En el clip, musicalizado con la balada “You´re Still The One” de Shania Twain, se puede ver la habitación decorada con globos rojos en forma de corazón, pétalos de rosas esparcidos sobre la cama y fotos polaroid con recuerdos compartidos.

Debajo del video, el delantero del Galatasaray escribió un simple pero significativo “Gracias”, etiquetando a la actriz junto con un emoji de carita enamorada y un corazón en llamas. Aunque el festejo fue íntimo y sin ostentaciones, no se descarta que la pareja haya organizado una cena romántica o algún otro plan especial para cerrar la velada.

Una provocación para Wanda Nara

Además de este tierno gesto, la China publicó un video en Tiktok donde se la ve a los besos con Icardi en la cama. La grabación, en blanco y negro y con una música romántica de fondo, llevó el título “Mi San Valentín” y estuvo acompañada por emojis de corazones encendidos, reflejando la pasión del romance.

Los seguidores no tardaron en notar que podrían ser indirectas hacía Wanda Nara. Uno de los más llamativos fue que la China llevaba puesta una remera de Hello Kitty, personaje animado del cual la empresaria de cosméticos es fanática. Esto desató comentarios de todo tipo en redes: “Icardi haciéndose el enamorado, más falso”, “Ese pijama es de Wanda” o “Tu felicidad es algo que me hace feliz también a mi”.

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue dando de qué hablar, y este San Valentín no fue la excepción.

N.L