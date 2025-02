Wanda Nara reveló que su colección de carteras surgió por una particular cábala con Mauro Icardi

En una entrevista con Ángel De Brito en LAM, Wanda Nara sorprendió al revelar la curiosa razón por la cual tiene una impresionante colección de carteras de lujo. A pesar del conflicto mediático y legal con Mauro Icardi, la mediática habló sin tapujos sobre su vida personal y desmintió rumores sobre cómo adquirió sus accesorios más preciados.

En el marco del reestreno de su tema musical Amor Verdadero, Wanda Nara respondió a las preguntas de la prensa con una sonrisa, mientras disfrutaba del evento junto a su pareja Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.

En diálogo con el conductor de LAM, la empresaria habló sobre el reciente viaje de su ex pareja Mauro Icardi y su nueva novia, la China Suárez, a Milán, lugar donde vivió junto al futbolista durante años.

“Cuando Mauro fue a Milán, ¿él no podía ingresar a la casa que ustedes compartían?”, le consultó el conductor. “No, esa casa hace tres años que es mía”, respondió, dando a entender qué fue lo que le quedó tras la división de bienes que realizaron años atrás cuando salió a la luz la infidelidad con la China Suárez.

La sorprendente cábala que tenían Wanda Nara y Mauro Icardi

Entre risas, De Brito le acotó que temía por una provocación de la China hacia ella: “Menos mal porque yo tenía miedo de ver a la China en tu vestidor con todas las carteras”. A lo que la empresaria respondió filosa: “¿Pero ustedes me ven cara de tonta a mí? Capaz se me pierde un nene un rato en un shopping, pero mis bolsos no los voy a perder ni loca”.

La impresionante colección de carteras de Wanda Nara.

Fue por eso que Wanda explicó por qué tiene tantas carteras. “No las tengo por ser la mujer de un jugador de fútbol”, indicó ella con firmeza. “Yo trabajé mucho en Europa, fui la representante de un jugador de fútbol y tuve mis ingresos”, sostuvo.

“Él fue muy generoso conmigo, lo acompañé muchos años... Y lamentablemente, para él había una cábala”, reveló sobre Mauro Icardi. “Cada vez que él concentraba, yo me compraba un bolso y él hacía un gol. Creo que tiene 300 goles, por eso yo tengo 300 carteras”, concluyó.

Wanda Nara habló sobre la relación con sus hijas y Mauro Icardi

Ángel de Brito también abordó el tema de la situación judicial con Mauro Icardi, donde se pide la restitución de las niñas al padre. Wanda respondió con claridad: “Lo que más quiero es que mis hijas crezcan con su papá. Voy a hacer todo para que esté con las nenas”.

Y agregó: “Yo lo que quiero es que mis hijas tengan contacto y crezcan con su papá. Yo voy a ser la encargada de volver a forjar esa relación. Mis hijas tienen una personalidad muy fuerte. Ellas también toman sus propias decisiones. Yo creo que a los chicos hay que escucharlos y acompañarlos. Ella saben lo que yo pienso”.

Yanina Latorre aportó que Mauro Icardi está solicitando una revinculación terapéutica de la familia. Ante la mención de una multa de 80 millones de pesos, Wanda calificó la situación como “terrible”, defendiendo su posición como madre que busca siempre lo mejor para sus hijas.

Por último, Wanda Nara destacó la madurez de su compañero de vida L-Gante quien la ayuda a tomar decisiones y siempre busca lo mejor para su vida. “Me centra en las decisiones. Lo escucho porque tiene un gran corazón”, aseguró.