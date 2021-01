El sensual look que Guillermina Valdés propone para los días de mucho calor

Guillermina Valdés te muestra cómo lookearte y estar divina a pesar del calor. La empresaria de 43 años eligió el total white para esta ocasión y desfiló en la intimidad de su hogar con un atuendo reutilizado de su armario.

En el video la podemos ver con una chaqueta blanca mangas cortas al cuerpo con una faja a tono a la altura de la cintura. Esta tiene detalles en dorado y debajo tiene un mini short que completa el look.

"Buenos días! Un look vintage, casaca (amo esa palabra) y short (acá no se ve). Prendas de los 90, seguimos reutilizando y revalorizando lo que tenemos y podemos seguir eligiendo NO FAST FASHION", dijo la modelo en sus redes sociales.

Esta vestimenta veraniega fue combinada por la pareja de Marcelo Tinelli con zapatos nude y sus uñas rojas le dan el toque de sensualidad al atuendo. Además, optó por sujetarse el pelo a lo bajo y también por un make-up natural ideal para el día.