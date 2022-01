Chano Charpentier atravesó un conflictivo año. Luego de sufrir un brote psicótico el pasado 26 de julio, por su adicción a las drogas, el cantante fue protagonista de un violento episodio policial. Aunque el escándalo quedó en el pasado, y aseguran que Chano está dándose una nueva oportunidad en el amor, en las últimas horas publicó un sentido mensaje que emocionó a sus fanáticos.

El sentido mensaje de Chano Charpentier antes de volver a los escenarios este verano

“Gracias a Dios x resucitarme y Gracias a la vida x dejar entrar mi música en ustedes. Una hermosa forma de eternidad. Feliz año para todos” escribió Chano en su cuenta de Twitter.

El intérprete de “La melodía de Dios” se prepara para volver a los escenarios este verano, apostando a un 2022 con nuevos proyectos y más trabajo. Según adelantó en la red social del pajarito, el músico se presentará en Paraguay, Las Grutas, Mar del Plata y Pinamar en las próximas semanas.

El último show que brindó en 2021 fue el pasado 4 de noviembre, cuando Chano revivió los éxitos de Tan Biónica en el Luna Park.

Las imágenes de Natalie Pérez y Chano después de negar la relación:

Pero después de este descargo de Natalie Pérez, algunas imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

Tal como compartió la página Chusmeteando, el jueves pasado la artista y Chano compartieron una comida con dos personas más.

Antes de esta desmentida, Chano también habló de su relación con la artista. "No lo sé... confirmar no, pero bue. Decir no se puede", fueron las palabras que llegó a decir mientras firmaba autógrafos a unas fanáticas en Salta.

A la hora de definir a Natalie, el cantante aseguró que además de "amiga" es "muchas cosas".

