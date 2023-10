Juariu es una de las personalidades más fuertes en las redes de nuestro país, por los detalles que logró descrubrir en ellas. Sin embargo, también las utiliza para compartir mensajes de consientización, como lo hizo en este caso por el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

Cabe recordar que con tan solo 29 años, Juariu tuvo que atravesar dicha enfermedad de la que salió aireosa justamente porque logró identificar una anomalía en una de sus mamas, lo que la hizo recurrir a un profesional de manera urgente.

La postal que publicó Juariu.

El emotivo mensaje de Juariu

"Tuve cáncer de mama. Lo detecte a tiempo casi por casualidad. Por qué a mis 29 años nunca me habían pedido una ecografía mamaria. Antecedentes? No. No tengo. Pero tuve cancer de mama a mis 29 años. Me toque un boltito y fui lo más rápido q pude al médico", expresó en primera instancia Juariu.



"Haber ido rápido a hacerme los chequeos es lo que me salvó la vida. ¿Sabías que el 90% de las mujeres que lo detectan a tiempo SE CURAN? Así que si, es muy importante que te hagas los controles, no tengas miedo. Hablo todo el tiempo con chicas que pasaron lo mismo que yo. Que lo están atravesando también. En este día de concientizacion mucha fuerza a todas las que la luchan la lucharon o la tengan que luchar. Se puede vencer al cáncer de mama. Las quiero", cerró Juariu con un mensaje de aliento.