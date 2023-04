El curioso tatuaje que se hizo Juariu: "Un alcaucil"

Juariu sorprendió esta tarde a sus seguidores con las fotos de un nuevo tatuaje que se hizo en uno de sus brazos.

La influencer decidió sumarse el dibujo de un alcaucil, diseño bastante original que no suele ser de los más pedidos a los tatuadores.

El curioso tatuaje que se hizo Juariu.

"Me tatué un alcaucil porque amo el alcaucil", escribió Juariu en una Historia de Instagram. Allí se veía su brazo con el nuevo tatuaje cubierto por un plástico y dos que ya tenía en el mismo brazo.

Luego, compartió otra imagen del brazo entero y el alcaucil ya sin el film. Seguramente, su paso por MasterChef, tuvo también algo que ver en su decisión. Lo cierto es que no hay dudas de que difícilmente encuentre a alguien con un diseño como el suyo.

Juariu reveló por qué se puso ese apodo cuando comenzó a trabajar en los medios

Es una de las grandes revelaciones de “MasterChef Celebrity 3” y la Stalker número uno de famosos en redes, todos la conocen como Juariu pero en realidad es Vicky Braier. Desde Instagram, y ante la consulta de uno de sus seguidores, la comunicadora explicó por qué cambio su nombre cuando comenzó a trabajar en los medios.

"Bien, todos los nombres que salen de Juariu me divierten. Es la idea también del sobrenombre. Nació por 'ju- ar- iu' (Who are you?), quién sos (en inglés). La idea es que nadie sabe ni quién soy, ni quiénes somos tampoco. Es la idea", dijo.

A juzgar por su explicación, Juariu es a Vicky, lo que Batman es a Bruce Wayne. Un alter ego en busca de justica, aunque, en este caso, va detrás de las noticias que ningún famoso se atreve a confirmar pero de las que deja pequeñas vistas en Instagram.