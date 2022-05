A comienzos de este año Ana García Moritán comenzó a dar sus primeros pasos. En la noche previa al feriado por el censo nacional, Pampita se juntó con sus amigas a cenar en un “martes de peña y joggineta”, y disfrutaron de la compañía de sus hijos más chiquitos, entre ellos la hija de Roberto García Moritán.

El simpático video de Ana García Moritán caminando

En una de sus historias de Instagram, Carolina Ardohain compartió una publicación de Barbie Simons. En el simpático video se ve a Ana caminando con la ayuda de un caminador para bebés.

“Camina, ¿viste?” comenzó diciendo Barbie en su publicación. “Vení, vení” agrega, mientras se ve a la hija de Roberto García Moritán intentando mantenerse en pie. “Ay, me caigo. Me vuelvo a levantar. Dale, vamos Anita, veni Anita” se escucha decir a Simons.

Desde hace algunas semanas, la hija de Pampita y Roberto quiere empezar a caminar, y sus primeros pasos los dio junto a Guillermo Ardohian, el hermano de la modelo.

¡Mirá el video!

Roberto García Moritán y Pampita revelaron quién tomó la iniciativa y envió el primer mensaje:

La relación entre Roberto García Moritán y Pampita, empezó en agosto del 2019, cuando “LAM” publicó las primeras imágenes de los novios, mientras caminaban por Nordelta. Pero detrás de esos momentos, hubo un primer paso para conocerse ¿quién lo dio primero?

Hace un tiempo, Roberto García Moritán le contaba a Andy Kusnetzoff, que vio a Pampita por primera vez y de casualidad, cuando ella caminaba por la calle y él iba en su auto. Pese a que la modelo solía visitar sus restaurantes, el empresario nunca antes había tenido la valentía de encararla. “Estaba manejando y la vi. Vi que era ella y le dije a mi socio. Marcos, acabo de ver a Pampita”, contó el empresario. Su amigo lo incentivó para que la enfrentara, pero decidió tomar otro camino.

«Le escribí a una amiga de ella que se llama Oriana y le dije: “Ori, creo que soy un gran candidato para tu amiga Carolina”», comentó Roberto García Moritán. El ahora político confesó que nunca antes la había visto en persona, salvo en revistas y en la televisión.

Según cuenta Roberto, Oriana estuvo de acuerdo y le pasó el teléfono de Pampita, pero no se animó a escribirle y de repente algo pasó en su celular. “A las pocas horas me cae una solicitud de Instagram… de Pampita”, narró Roberto con una sonrisa de oreja a oreja, como quien aún no cree lo ocurrido.

“Yo no lo podía creer. Me tomé unas horas hasta aceptarla y empezamos a hablar”, contó en su momento, Roberto García Mortián en conversación con PH, Podemos Hablar.

