El sorprendente anuncio de Oscar González Oro: "Hasta acá llegué"

El reconocido periodista Oscar González Oro, sorprendió con una noticia: "Me llegó la jubilación", dijo en el programa que conduce en Radio Rivadavia.

Visiblemente emocionado y tras agradecer el apoyo de la gente, Oscar dijo: "hasta acá llegué" y agregó que de ahora en más se dedicará de lleno a disfrutar de su familia.

"Tengo cansancio moral de ver a mi país así, tengo cansancio espiritual, tengo cansancio físico porque tengo 70 años y pasé la mitad de mi vida dentro de un estudio y perdí 20 años de la vida de mis hijos", agregó.

Reflexivo aseguró que formó a diferentes generaciones que lo siguieron a través del éter pero dudó si crió a sus propios hijos: "Tengo 2 hijos maravillosos y me los perdí, pero ya no los quiero perder más", refiriéndose a Agustín y a Pablo.

Siguiendo con su catarsis, el periodista continuó: "Mis hijos también son mi vida y no sé cuánto me puede quedar de vida, pero lo mucho o lo poco, quiero compartirlo con ellos, y participar de sus vidas".

En un momento les habló directamente a sus oyentes a quienes les aseguró que los va a extrañar y le va a costar no salir al aire.

Por último, y como para cambiar el clima sentimental que se había apropiado del espacio, pidió levantando la voz: "No lo tomen a mal. Felicítenme. Esto no es un velorio, en todo caso es una fiesta que haya tenido tantos años de trayectoria".

El mensaje del Negro González Oro a días de blanquear su romance

A escasos días de blanquear su romance con Julio, Oscar González Oro publicó un durísimo mensaje en el que asegura que hay dos cosas que no se pueden hacer cuando alguien está con él: huir o usarlo por su fama.

Estoy iniciando una relación muy muy despacito, muy tranquilo, no es un mocoso, tiene 41 años, tiene su profesión, le va muy bien, es independiente, no miente que para mí es fundamental. Nos vemos tres o cuatro veces a la semana, no estamos ni conviviendo ni cosas por el estilo", había confesado en el programa radial Agarrate Catalina.