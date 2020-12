El susto de Oscar González Oro: sufrió un shock emocional

Oscar González Oro sufrió un "shock emocional" mientras estaba al aire de su programa radial Tarde pero Temprano, en Radio Rivadavia.

El periodista debió abandonar el ciclo unos minutos antes del cierre por fuertes mareos que requirieron atención médica. "Estaba al aire y me mareé fuerte. Una vez lo dejé pasar. Al segundo también lo dejé pasar. Al tercero, bueno... Llamé al médico para que cuando terminara el programa fuera para allá. Me retiré el aire tres y media, o cuatro menos cuarto, y me revisaron. Me hicieron un electro que salió bien", explicó a Teleshow sobre lo sucedido.

“Tenía la presión baja y latidos muy altos que no puedo tener. Me sacaron sangre y los parámetros dieron bien. Calculan que fue un shock emocional”, dijo "El Negro", quien adjudicó este episodio al mal 2020 que atravesó con el dolor de la muerte de su amiga, Sofía Neimann.

"Nunca me tomé el tiempo de parar y elaborar un duelo", dijo. "Es un shock emocional que iba a explotar en algún momento, y que explotó cuando tenía que explotar”, agregó.