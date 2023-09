Wanda Nara cuenta con una legión de seguidores en Turquía, donde es considerada una figura querida y admirada. Sin embargo, en las últimas horas, se ha desatado una sorprendente confusión que ha dejado a todos boquiabiertos. Una cuenta de espectáculos turca se vio envuelta en un insólito error al intentar mostrar imágenes del pasado de la mediática argentina.

Lo que inicialmente parecía ser un simple repaso de la transformación de Wanda Nara a lo largo de los años. La publicación compartida por la cuenta de entretenimiento, mostró fotos de una imitadora que previamente había participado en la sección de parecidos en el programa de Guido Kaczka. Rápidamente se convirtió en objeto de burlas y comentarios en las redes sociales.

Wanda Nara el sorprendente error en una pagina turca

Pochi de @gossipeame dio a conocer esta situación y compartió el comentario de Jazmín Natur, quien fue la traductora del actor turco Ergün Demir durante su visita a Argentina en 2015.

el sorprendente error de una pagina turca con el pasado de Wanda Nara

En su mensaje, Jazmín expresó su indignación con la página de chismes turca y afirmó con firmeza: "En una página de noticias de la farándula turca, publicaron este post sobre los cambios estéticos de Wanda. Ya he comentado que la persona de la derecha no es ella. Por favor, den 'like' a mi comentario para que lo vean", insistió a sus seguidores.

Wanda Nara

La confusión generó un revuelo en las redes sociales y ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de la información difundida por la cuenta de espectáculos turca. Wanda Nara aún no ha comentado públicamente sobre el incidente, pero es evidente que la identidad equivocada ha generado una controversia que seguramente será aclarada en los próximos días.

J.M