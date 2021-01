El sugerente mensaje de Morena Rial, tras la reconciliación con su familia

More Rial está trabajando en Carlos Paz, lejos de su familia y de los problemas. Pero, en las redes sociales se anima a compartir cosas. Ahora publicó un sugerente mensaje tras reconciliarse con su padre, Jorge Rial.

“Todos tenemos un límite, pero creo que mi límite está bastante lejos, a mí me fallan y perdono, me traicionan y perdono, me lastiman y perdono”, comenzó diciendo la actriz en Instagram.

Sin embargo, explicó que si alguien no está en su vida es porque le hizo mucho daño. “Así que si alguien no está en mi vida es porque hizo muchas cosas para irse, porque soy de las personas que creen en los arrepentimientos y yo perdono hasta lo imperdonable”, remarcó More.

Además, lanzó una dura advertencia para su entorno. “Pero como todos tengo un límite y cuando decido irme, no regreso jamás”, sentenció la mamá de Francesco Benicio.

Luego de cada problema o escándalo familiar, Morena siempre se expresó en redes para manifestar su postura y realizar un descargo. Hace unas semanas, en pleno conflicto con su papá y su pareja, la actriz le mandó una jugosa indirecta a Rial. “Cuando al malagradecido se le olvida quién le ayudó, la miseria le refresca la memoria”, había lanzado la revelación de "Mentiritas".

Morena Rial debutó en Carlos Paz: este fue el regalo de Jorge Rial y Romina Pereiro

Morena Rial arrancó el año con todo. Finalmente el 2021 significó para ella el puntapié para lanzarse como actriz en Carlos Paz: está protagonizando la obra "La Mentirita" junto a Freddy Villarreal, Iliana Calabró, Rodrigo Noya, Laura Bruni y René Bertrand. Por este motivo, su papá Jorge Rial y Romina Pereiro la sorprendieron con un tierno gesto.

Minutos antes de arrancar con la función, Morena Rial mostró vía redes sociales el tierno mensaje que su papá le envió junto a un ramo de flores. El mismo gesto tuvo la nutricionista y pareja del periodista, quien actualmente se encuentra en el Sur disfrutando de un viaje romántico con Jorge.

"Hija te amo. No hace falta que te lo escriba, pero lo hago para que se te grabe. Eso y que tenés una familia que te banca. Muchos éxitos para hoy", rezaba el mensaje de Rial.

Por su parte, Pereiro expresó en su nota: "More tenés el mundo a tus pies y una familia que te acompaña para que elijas tu camino y la rompas, como lo vas a hacer hoy".

Y fue así entonces como Morena debutó en una sala que se tuvo que adecuar a los protocolos por COVID-19, pero que contó con mucho público presente. Feliz, Morena Rial mostró un poco de la intimidad en su cuenta de Instagram; desde el momento en el que pasó por maquillaje, con amigos en su camarín, hasta la cena en la que celebró con el elenco tras la primera función.