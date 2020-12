Tras la fuerte confesión de Jorge Rial sobre su familia, la picante frase de Morena Rial y la reacción de Rocío

Jorge Rial pasó el fin de semana junto a su nieto Franceso Benicio y no dudó en documentar los divertidos momentos que pasaron juntos en las redes sociales. De hecho, hizo una fuerte confesión sobre su familia. Horas más tarde, una filosa reflexión de Morena Rial se hizo pública y podría estar destinada nada más y nada menos que para su papá. ¿No hay tregua?



Junto al video que Jorge Rial compartió con el hijo de Morena Rial, el Intruso escribió: “Mi nieto me ayuda a levantarme -reflexionó el periodista-. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me deje abrazar por mi familia. Congelen este momento”







Romina Pereiro no tardó en comentar: “Siempre el amor es más fuerte. Te lo dije”. Sin embargo, sólo Rocío Rial optó por darle like, sin agregar comentario alguno.



Por su parte, Morena Rial no manifestó ninguna reacción frente a dicha publicación, ni siquiera un "me gusta".







De hecho, Morena Rial voló a Córdoba, para sumarse a la obra teatral “La Mentirita”. Antes de despegar, ella compartió una sugerente frase vía InstaStories: “Cuando al malagradecido se le olvida quién le ayudó, la miseria le refresca la memoria”.





En otra historia, Morena Rial agregó: "Chau Buenos Aires, que sea con amor".



¿Está todo mal entre Morena Rial y Jorge Rial?

Qué dijo Morena Rial tras haber sido convocada a la temporada de Carlos Paz

Desde hace tiempo que Morena Rial sabe que quiere ser artista. Ella tiene muy en claro que nació para brillar y que tiene que destacarse por su veta artística. De hecho, hace algún tiempo atrás comenzó a dar sus primeros pasos como cantante hasta que hoy le llegó una esperada y ansiada oportunidad: la de protagonizar su primera obra en la temporada de Carlos Paz.



Morena Rial, que más de una vez manifestó que le gustaría trabajar en TV al igual que su papá, debutará como actriz en Villa Carlos Paz, Córdoba, de la mano de la obra La Mentirita que se hará en el Teatro del Lago. La gran incognita por el momento es ¿le dará notas a Intrusos?





Lo cierto es que desde la provincia, en la que ya está instalada junto a su hijo, Francesco Benicio, y cerca de su ex, Facundo Ambrosioni, Morena Rial expresó su felicidad luego de que uno de sus mayores sueños comenzara a cumplirse.



Junto a una selfie en la que se la ve súper sonriente, Morena Rial se mostró agradecida por la oportunidad que se le presentó. "Soñarás despierta, ¡perderás el miedo!", exclamó dejando muy en claro que va siempre para adelante.

¡Vamos Leona, te re bancamos!