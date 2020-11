Bebé en camino: el temor de Noelia Marzol

Noelia Marzol habló de los miedos que se le presentan en este período de gestación y reveló que piensa hasta lo peor. La presentadora de televisión también hizo referencia al sexo del bebé y declaró que ya tiene el nombre.

"Estoy con miedos. Miedo a morirme en el parto o a que no salga. Cosas raras. Rami se pone la diez y me levanta el ánimo”, expresó la bailarina en diálogo con Esto no es Hollywood.

Luego, la actriz de 33 años confesó: "Siento que es varón, pero si me dan a elegir preferiría una nena. Ya tenemos nombre. Siento que es un poco polémico, estoy tratando de convencer a mi novio".

"Es el mismo para los dos sexos, le cambio la última letra y listo... Pero todavía no puedo decirlo porque no está aprobado por Rami", explicó la madre primeriza respecto al nombre que escogió para su bebé en camino.

Cabe recordar que Noelia confirmó la noticia del embarazo hace una semana aproximadamente; fue Ángel de Brito quien dio a conocer la información en Los Ángeles de la Mañana.

Noelia Marzol confesó que el embarazo fue buscado

Noelia Marzol reveló que junto a Ramiro Arias deseaban ser padres desde hace tiempo. La celebridad argentina dijo que el embarazo fue buscado y dio detalles de cómo se dio el proceso.

En una entrevista con Marcelo Polino por Radio Mitre, la futura mamá más sexy de la Argentina contó que desde el momento que decidieron dar este paso en la relación, la llegada del bebé fue automática.

"Me dejé de cuidar y quedé embarazada", dijo la pareja de Ramiro Arias el último fin de semana respecto a su estado.