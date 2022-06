El tierno mensaje de Luciano Castro a Flor Vigna por su cumpleaños: "Te amo"

Flor Vigna está cumpliendo hoy 28 años, y en este día tan especial para ella, su novio, Luciano Castro decidió sorprenderla y le dedicó un tierno mensaje de amor que publicó en sus redes.

A través de las historias de su cuenta oificial de Instagram, Luciano Castro escribió dentro de un corazón rojo gigante: "Feliz cumple Chinita de mi corazón!!! Vamos que tenemos muchas cosas por hacer juntos!!! Te amo!!!". Y etiquetó a Flor Vigna en la publicación.

La publicación de Luciano Castro.

El actor nunca se manifestó muy demostrativo a través de las redes sociales, por lo que desde que está en pareja con Flor Vigna conocimos una nueva faceta de Luciano Castro. Es por ese motivo que no dejan de sorprender las manifestaciones de amor que hace públicas.

Flor Vigna manifestó que Luciano Castro le enseñó a amarse

En diálogo con "Infobae", Flor Vigna se animó a contar, por primera vez cómo es su relación con Luciano Castro. La cantante abrió su corazón y reveló que antes de su relación con él, no se veía como ahora.

Luciano Castro y Flor Vigna.

“Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”, expresó Flor Vigna con respecto a su relación con Luciano Castro.

Como si eso fuera poco, la artista aseguró que desde que está con el actor, empezó a amarse más a sí misma, ya que su pareja le remarca constantemente lo hermosa que es al natural. De hecho, contó: "Un día me miró desnuda y me dijo: 'Nunca te operes'. No dejo de aprender de él y de sus miradas".