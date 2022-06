Flor Vigna se hizo un tremendo cambio de look: "Coloradita"

Flor Vigna nos tiene acostumbrados a su clásico cabello rubio, sin embargo en este último tiempo fue probando diferentes estilos. En principio, se tiño de azul, con ayuda de su actual pareja, Luciano Castro, que operó de peluquero para colaborar con la causa de su novia.

Tiempo después, se agregó extensiones para lucir su cabello larguísimo. Pero en esta oportunidad, Flor Vigna decidió poner su cabeza en manos de un profesional para hacer un cambio de look radical. La artista cambió su color de pelo y sorprendió a sus seguidores a través de las redes.

Flor Vigna expresó: "Coloraditaaaaa. Se vienen cosas lindas". La cantante lució su cabello con un tono cobrizo que le quedó hermoso. Si bien manifestó que vienen cosas lindas, no aclaró si el cambio de look es por algún proyecto en particular o porque simplemente así lo quiso ella.

Lo cierto es que seguido a eso, Flor Vigna interactuó con los seguidores que le alagaron el nuevo look y le pidieron que muestre su color de cabello sin filtro para ir a la peluquería y pedir que les hagan el mismo. De esta forma dejaron en evidencia la aceptación hacia el cambio de la bailarina.

La publicación de Flor Vigna

Flor Vigna y Luciano Castro están en su mejor momento

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, los seguidores le consultaron a Flor Vigna: "Ahora que sos la 'Marie Jane' Argentina, ¿quién sería tu 'Spiderman'?". La artista optó por responder con un video de Luciano Castro demostrando su destreza para mantener el equilibrio parado sobre una tabla que se mueve sobre un cilindro y lo etiquetó.

Como si eso fuera poco, Flor Vigna se manifestó muy comprensiva con el trabajo de Luciano Castro como actor. La vocalista expresó que para nada le da celos mirar a su pareja en "El Primero de Nosotros" y que por el contrario, ama que les esté yendo tan bien con ese proyecto.