El 18 de abril Coti Romero cumplió 21 años. Desde Cancún, México y junto a su novio Alexis Quiroga, celebró su feliz vuelta al sol y fue sorprendida con un tierno gesto de su pareja. “El Cone” le preparó en la habitación del hotel que compartieron, globos y pétalos de rosa por todo el cuarto. Todo quedó registrado por los ex hermanitos en sus historias.

Para agasajar a su amada novia, preparo la cama con globos, fotos y cintas de colores que dejó sorprendida a la correntina. Por la noche salieron a cenar, y mostró la deliciosa cena y que no sabía si elegir entre ñoquis o lasaña. Luego, sopló la velita al ritmo de “Las Mañanitas” dando por iniciado sus 21 añitos.

La deliciosa cena de Coti en su cumpleaños

La torta de cumpleaños de Coti Romero

Coti Romero soplando la velita de su cumpleaños

¡Felicidades Coti!

La picante respuesta de Coti a Lourdes Sánchez

La correntina y ex hermanita Coti Romero, le respondió a Lourdes Sánchez sobre su participación en el Bailando 2023. La colorada, fue muy picante y lapidaria con la bailarina: “¡Qué raro, porque si Virginia Gallardo le hubiera cerrado las puertas cuando ella estaba empezando, capaz no estaría donde está hoy”, comenzó diciendo Coti.

Coti Romero

Luego, agregó en la mala actitud que tuvo Lourdes al hablar mal de otra correntina: “Me parece que está feo eso de su parte… Entiendo que sea su punto de vista, su opinión”. Tirando más leña al fuego, el cronista Alejandro Costelo le parafraseó lo que habría dicho la bailarina, acerca de su falta de técnica para bailar, y la joven respondió: “¿Pero ella no se puso a cantar sin saber en su momento? … ¡Yo le tengo respeto porque tiene un disco! (risas)”.

Lourdes Sánchez

Para finalizar, le dejó un filoso comentario: “No tengas miedo, Lourdes, no te voy a sacar tu lugar, no te preocupes. No estés celosa”.

¡Picante la correntina!

J.M