Entre los nombres fuertes de los ex Gran Hermano que suenan con mucha fuerza para la nueva versión del Bailando de Marcelo Tinelli, están la pareja de novios, Coti Romero y Alexis Quiroga. También entre los jurados se escucha que Moria Casán, Pampita y Ángel de Brito son los fuertes para encabezar los jurados.

El Bailando está en plena pre producción y conversaciones para iniciar las convocatorias al Bailando 2023 por América TV, pero, ya se habla en todo lado del regreso de Tinelli con el Bailando.

En esa medida, Coti Romero y Alexis compartieron un video en el que bailan y hacen una pirueta y a este material reaccionó Moria Casán con un contundente consejo.

Caption

El consejo de Moria Casán a Coti Romero y Alexis Quiroga: "Mandarlos urgente a practicar"

"Divinos. Para ya, mandarlos urgente a practicar trucos y a deslizarse con suavidad por la pista. Conejo, move cintura y no me la tires tipo bolsa a tu chica", escribió La One.

Alexis respondió al consejo de Moria Casán con un "Prometo mejorar". Ángel de Brito fue quien compartió el video, lo que indicaría que todo marcha por buen camino.

Moria Casán conmocionada por el nuevo disco de Lali Espósito

Moría Casán prestó su voz para participar en uno de los temas de la cantante llamado "¿Quiénes son?". Ante tal honor, La One reaccionó con mucho amor y agradecimiento.

Moria Casán conmocionada por el nuevo disco de Lali Espósito.

"Conmocionada aún por la vertiginosidad arrasadora del nuevo disco de nuestra amada y gladiadora del Pop, Lali Espósito. Y el tema que me decidió, ¿Quiénes son? en plenitud total, disfrutando", agregó Moria Casán.

S.A.