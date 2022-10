El último adiós a César Mascetti: cómo fue la despedida de sus seres queridos

El martes 4 de octubre estuvo empañado con la tristeza por el fallecimiento de César Mascetti. El periodista falleció a los 80 años en San Pedro y su partida significó una gran pérdida en el mundo del periodismo y del espectáculo de nuestro país.

Mónica Cahen D'Anvers.

El miércoles 5 de octubre familiares y amigos se acercaron a darle el último a adiós a César Mascetti y fue Sandra Mihanovich, la hija de Mónica Cahen D'Anvers, quien estuvo a cargo de la lectura de las últimas palabras que el comunicador escribió hace días atrás.

Completamente emocionada y con el apoyo de su madre, la artista se dispuso a leer el escrito de su "Tata", como solía llamarlo cariñosamente a César. "Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e innundarnos a todos de perfume", fueron las primeras líneas.

Sandra Mihanovich.

"Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas, dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César 12 de septiembre 2022", leyó la cantante con la voz entrecortada por la emoción.

El último adiós a César Mascetti.

Cúal fue la causa del fallecimiento de César Mascetti

César Mascetti estaba sufiendo un cáncer de vías biliares. Se trata de cáncer en los finos conductos que transportan un líquido digestivo, la bilis, a través del hígado. Es una forma poco frecuente, aunque agresiva, de esta enfermedad.

Los síntomas de este tipo de cáncer incluyen el color amarillento de la piel y los ojos, comezón en la piel y heces de color blanco. El tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia.

César con sus palomas.