Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti: la historia de amor que trascendió la pantalla chica

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti son la dupla periodística más reconocida de la pantalla chica de nuestro país. Juntos marcaron un antes y un después en la forma de hacer un noticiero, pero esto tenía que ver no sólo con el profesionalismo de ambos, sino también con la química que tenían como pareja.

Aunque parece un amor digno de película, cabe destacar que no fue así desde el principio, ya que cuando se conocieron, Mónica no quería saber nada con el "Don Juan" del canal. "Me parecía un hombre insoportable. Era muy buen mozo y se sabía lindo. Todos los días había mujeres en la puerta del canal que lo esperaban a la salida", expresó la periodista.

César y Mónica.

Sin embargo, fue la profesión la que los terminó de unir, ya que después de cruzarse en más de una oportunidad en los pasillos de canal 13, se reencontraron un 7 de junio, en una fiesta para celebrar el Día del Periodista. "Esa noche conversamos y cuando nos fuimos, él se subió a su auto y yo al mío, y en vez de ir por caminos separados, nos volvimos juntos y nunca más nos separamos. No sé por qué, pero es tal la maravilla que vivimos que nunca nos pusimos a pensar qué pasó. Es lo que fue, es lo que hay y estoy feliz de que sea así", relató Mónica años atrás.

La relación entre ambos periodistas resultaba de interés general a los televidentes que querían saber qué pasaba realmente entre ellos. En diálogo con "La Nación", César recordó: "Durante siete meses logramos mantener la relación en secreto. Un día alguien publicó el chimento que aseguraba que Mónica estaba esquiando en Suiza, y que yo había viajado en secreto para encontrarme con ella y hasta un canal mandó un enviado especial a Suiza para sorprendernos. Y ni Mónica ni yo habíamos pisado Suiza".

Mónica y César.

Desde 1993 estuvieron al frente de "Telenoche" y la dupla era imbatible. Amados por los televidentes, lograron ganarse el corazón de la gente y el respeto de sus colegas. Fueron referentes de muchos proyectos y pioneros en la forma de dar a conocer la información diaria.

Indudablemente la química que había entre ambos traspasaba la pantalla y eso generaba que el público los eligiera noche tras noche. La conducción del noticiero duró hasta el 2003, año en el que decidieron casarse tras 25 años de amor.

Mónica y César en Telenoche.

El broche de oro de la relación de Mónica y César

El Día del Periodista del 2003 fue el elegido para dar el gran paso: "Aprovechamos la fecha y nos casamos. Nos pareció que era un buen regalo de aniversario. Le dije a César: '¿no te parece que es hora de que firmemos un papelito para que se sepa que esto es en serio?'. Y lo hicimos", contó Mónica.

"Esta historia necesitaba un moño, y lo tuvo. César propuso que nos casáramos en París, en el '98, mientras cubríamos el mundial de fútbol. Pero a mí me pareció algo frío, impersonal", manifestó Mónica. "En estos tiempos, cuando todo el mundo se 'descasa', casarse es construir algo. Sobre todo para mí, que no tengo hijos propios. ¿Qué más puedo pedirle a la vida?", expresó Cesar años atrás.

César y Mónica.

Al momento de entrar en detalles sobre la relación que tenían, Mónica fue fiel a su clásica sinceridad y sentenció: "Nada más mentiroso que 'son el uno para el otro porque son idénticos y se llevan de maravillas'. César y yo somos como el blanco y el negro. Él es el que piensa y planea, y yo soy la que ejecuta. Y creo que estamos juntos gracias a las diferencias que nos distancian".

La periodista reconoció que los celos eran moneda corriente entre ellos: "Los dos somos celosos, y aunque César no se hace cargo, después me pasa factura. Yo soy asquerosamente celosa. Tiene la mirada fácil y se le van los ojos, pero lo que realmente me molesta es que le da demasiada importancia a cosas que no quiero que se las dé".

César y Mónica.

Por su parte, César se explayó en aquel entonces: "Un poco se trata de tener la suerte de haber encontrado a la mujer de mi vida. Y quiero creer que soy el hombre que completó su vida. Lo nuestro es un complemento acertado. Nos unimos a los cuarenta años, no a los veinte. A esa edad, cuando todavía cada uno tenía que escribir su historia, tal vez nos hubiéramos matado".

Según los comunicadores, la relación duró tantos años debido a que ambos se encontraron en una etapa de la vida donde cada uno ya tenía un camino recorrido, lo que les permitía tener la experiencia suficiente como para saber cómo encarar una relación con mayor madurez en todos los aspectos, desde el acompañamiento y el amor mutuo.

"Hemos pasado de todo y más de una vez nos hemos mandado al diablo con una bronca extraordinaria. Él es más retraído y serio y yo soy más pasional, más ruidosa. Suelo dejarme llevar por el enojo del momento, pero la verdad es que nuestras peleas siempre duraron un par de horas. La cámara nunca nos enganchó, pero más de una vez ligó una patada por debajo del escritorio", reconoció Mónica con picardía.

Mónica y César.

La vida de Mónica y César tras su alejamiento de la pantalla chica

En el año 2004, el matrimonio empezó su programa radial "Mónica y César", en Radio Del Plata, la convocatoria llegó de la mano de Marcelo Tinelli, dueño de la emisora en aquel entonces. Los conductores hicieron el programa hasta el 2015 cuando juntos se retiraron de la actividad profesional.

Tras muchos fines de semana yendo a San Pedro en busca del contacto con la naturaleza, donde ambos lograban despejarse de la vorágine de la vida en la gran ciudad y luego de su alejamiento de los medios, decidieron instalarse por completo allí; donde además de la plantación de naranjas, César se dedicaba al palomar que tenía en su casa de campo y Mónica al inmenso rosedal que le regaló su marido para sus 70 años.

César y Mónica con la cosecha de naranjas.

Lamentablemente, el 4 de octubre del 2022, la triste noticia del fallecimiento de César Mascetti sacudió al mundo del periodismo y del espectáculo de nuestro país, generando conmoción con su partida. Es y será por siempre un periodista inolvidable que quedará por siempre en el corazón de los argentinos.