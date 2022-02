Gustavo Martínez fue despedido este viernes en la casa de sepelios, Zuccotti, ubicada en la Avenida Córdoba de la capital porteña. Los restos serán llevados al cementerio de la Chacarita el sábado a la mañana.

Foto: Ernesto Pages. Despidieron a Gustavo Martínez: así fue el último adiós del ex de Ricardo Fort.

A la despedida asistieron los familiares más cercanos al ex de Ricardo Fort. A pesar de lo mediático de este suceso, la despedida se realizó bajo el más absoluto hermetismo con la intención de resguardar el dolor de todo el clan.

Antes del velatorio, la cuñada y sobrinos de Gustavo Martínez se acercaron a la morgue donde se encontraba el cuerpo y confirmaron que la decisión de realizar esta despedida se generó de parte de la familia sanguínea y que Marta y Felipe Fort no formaron parte de esta decisión.

Polémica por la despedida de Gustavo Martínez

Horas previas a esta despedida, Nicolás Pottery , sobrino de Gustavo Martínez, dejó al descubierto una interna con la familia Fort sobre cómo sería este complicado momento.

Lo que molestó al artista fue que Natalia Román, jefa de prensa de Marta y Felipe Fort, se refirió a cómo sería esta ceremonia. . "Merecen despedirse una vez solos. Esta vez voy a tratar de que no se sepa”, dijo la periodista.

“Ellos dijeron que los familiares iban a ver dónde se hace el entierro ¿qué van a ver dónde se hace si yo firmé los papeles y estoy esperando que me llamen?”, expresó Pottery en diálogo con Nosotros a la Mañana. “Me tienen que llamar a mí y yo tengo que disponer dónde se hace o no ¿Me puedo poner de acuerdo con ellos? Por supuesto”, dijo.

“Yo tuve que presentarme para testificar que soy el sobrino directo y nadie me llamó para decirme ´¿te parece si lo hacemos acá?´. Yo no veo a nadie alrededor mío. Lo único que veo es una chica que sale por los programas, esta Natalia, y la verdad no sé. Estoy viviendo algo que es una película de terror”, disparó.

De la familia Fort, hasta el momento quien ha ido al velatorio de Gustavo Martínez, es el sobrino de Ricardo Fort, John Fort, quien llegó en compañía de su pareja.

