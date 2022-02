Gustavo Martínez: cuál fue el escalofriante mensaje que envió antes de morir

Instagram

Felipe Fort había mencionado que Gustavo Martínez había dicho en más de una ocasión que se iba a arrojar por el balcón del departamento en el que vivían, ubicado en el piso 21 de un lujoso edificio del barrio de Belgrano, sin embargo nunca antes se había conocido la versión del tutor de los hijos de Fort, hasta hoy.

Nicolás Martínez fue el destinatario del último mensaje que envió Gustavo Martínez el día de la tragedia. Fue Daniel Ambrosino quien tuvo acceso a ese intercambio y reveló cuáles fueron las palabras de la ex pareja de Ricardo Fort, donde evidenció su desesperación ante una situación que lo rodeaba.

Gustavo y Ricardo

"No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas. No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco", le escribió Gustavo Martínez a su sobrino.

Poco a poco van saliendo a la luz diferentes pruebas de lo mal que la estaba pasando Gustavo Martínez hasta el momento de su muerte, y aunque aún los hijos de Ricardo Fort no se hayan expresado al respecto, más que mencionar que fue una actitud egoísta la que tuvo su tutor; no emitieron más comentarios.