El sobrino de Gustavo Martínez realizó un fuerte descargo: "Estabas solo"

Este 16 de febrero fue encontrado el cuerpo de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort, quien había caído del piso 21 de su residencia. Allí vivía con los hijos del millonario: los mellizos Marta y Felipe Fort.

Apenas se supo la noticia, Felipe Fort publicó unos mensajes que después borró donde indicaba que su papá iba a recibir a Gustavo Martínez con los brazos cerrados. Al rato, Felipe Fort subió un video a sus Historias de Instagram confirmando que esos mensajes los había escrito él y pidiendo que nadie opinara nada.

El descargo del sobrino de Gustavo Martínez

En sus Instagram Stories, Nicolás Martínez, el sobrino del ex de Ricardo Fort, publicó el video de Felipe Fort y escribió: "No tenés respeto ni por los muertos".

Además, el alfarero le dedicó unas palabras a su tío en el Feed: "Tengo un dolor inmenso en el corazón, Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última navidad juntos, porque estabas “solo” como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor".

Gustavo Martínez y Ricardo Fort, un amor que duró seis años

Gustavo Martínez fue conocido por haber sido pareja de Ricardo Fort durante seis años. Aunque la pareja tenía proyección de formar una familia, terminaron su relación y luego de la muerte del mediático en noviembre de 2013, Gustavo se convirtió en el tutor legal de los mellizos Marta y Felipe. “Yo quedo a cargo” fueron sus palabras luego de la muerte del empresario chocolatero.

A una semana del cumpleaños de los mellizos Fort trascendió la triste noticia: Gustavo Martínez cayó de un piso 21 de un edificio en el barrio de Belgrano. Al parecer el personal trainer padecía de una depresión porque Marta y Felipe cumplen la mayoría de edad y la tutela terminaba el próximo 25 de febrero.

Gustavo, Ricardo y los mellizos Fort.

La historia de amor entre Gustavo y Ricardo comenzó cuando el empresario estaba por cumplir 30 años. La pareja se conoció por amigos en común en un bar, y desde entonces no se separaron. “Apareció él, me pregunta a dónde voy, le digo y ahí nos vimos” recordó el personal trainer en 2017 durante una entrevista con Verónica Lozano.

Luego de la reunión en el bar, siguió una invitación a un concierto. Viajaron por todo el mundo, y aunque Ricardo siempre tuvo esa intención de invitar a los cercanos, Gustavo aseguró que nunca dependió económicamente de él ya que siempre vivió de su profesión, ser instructor de Educación Física. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que “Martínez tenía la palabra justa para ubicar a Fort y bajarlo a la realidad”.

Gustavo Martínez fue la única persona con la que el chocolatero pensó en formar una familia. Si bien el romance duró seis años, el mediático tuvo dos hijos por subrogar un vientre en Los Ángeles, y tras su muerte, fue Gustavo quién se encargó de la crianza de los mellizos. El personal trainer fue el gran compañero en la vida de Fort.