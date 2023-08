Este domingo 13 de agosto, Sergio Massa y Malena Galmarini asistieron a votar a primera hora de la mañana. Mientras ella es precandidata por la Intendencia de Tigre, el ministro de Economía es precandidato a Presidente de Unión por la Patria (UxP).

Sergio Massa, se presentó en la Escuela EP N°34, alrededor de las 8.30, para sufragar y luego habló con la prensa remarcando la importancia de la participación electoral. Es uno de los principales competidores en la contienda de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Cuál es la cábala de Sergio Massa en las PASO 2023

En el marco de las entrevistas que le realizaron a primera hora de la mañana, Sergio Massa reveló cuál es la cábala que lo acompaña en cada jornada electoral.

De este modo, el precandidato declaró: "Hoy es un primer paso, cada fuerza política va a definir quiénes son sus candidatos. Es importante que la gente vaya a votar y participe". Y al momento de brindar detalles sobre cómo continuará su jornada, reveló: “Hoy me voy a lo de mi mamá que me hace una lasagna por cábala cada elección y me voy a juntar con Santoro y Kicillof”.

Luego, Sergio Massa se retiró para acompañar a su esposa a sufragar en una jornada clave para el país.