Sergio Massa y Malena Galmarini son uno de los matrimonios de la política argentina más importantes. Ambos mostraron interés por el país desde que eran jóvenes y la militancia fue lo que dio pie a iniciar su relación. Hace más de dos décadas que están casados y juntos tuvieron dos hijos.

Así fue la historia de amor de Sergio Massa y Malena Galmarini

La historia de amor del precandidato a presidente para las elecciones que tendrán lugar el 13 de agosto y la presidenta de Agua y Saneamiento Argentinos se conocieron gracias a su madre, Marcela Durrieu. La madre de Malena y Sergio se conocieron a partir de la militancia en San Martín y estuvieron por un tiempo en el mismo grupo.

“A casa lo llevó Marcela Durrieu, mi exmujer, que es una militante del peronismo de hace muchísimos años y lo conocía a Sergio de San Martín. Ella los enganchó, le debe haber gustado a ella como novio de Malena. Se la presentó y la apuró luego a ella”, contó el padre de Galmarini en conversación con C5N.

Sergio Massa y Malena Galamarini

Hacía tiempo que Marcela le tiraba palitos a su hija de lo buen joven que era Massa y cómo le gustaba trabajar. Pero la primera vez que Sergio fue a la casa con excusa de que debían terminar trabajos, Malena no le dio ni a hora. “La primera impresión no fue buena, Malena me ladró. A mí, en cambio, me llamó la atención enseguida. En ese entonces Male usaba el pelo muy cortito, y eso me encantó”, le contó el ministro de Economía a La Nación.

La familia de Sergio Massa y Malena Galamarini

Tiempo más tarde, Malena y Sergio coincidieron con el mismo grupo de amigos para salir a bailar y ahí fue cuando el político aprovechó para hablar con la hija de Marcela para demostrarle que tenía mucha madurez. "Me resultó muy atractivo conocer a un chico que le interesara el país, que antes que ir a bailar", contó.

Sergio Massa y Malena Galamarini acompañando a su hija a votar por primera vez en 2019

Finalmente, la pareja contrajo matrimonio en 1990 y hace más de 25 años que están juntos. De su relación nacieron Milagros Massa y Tomás Massa, quienes mantienen una vida perfil bajo para no dar lugar a las críticas. Sergio Massa se prepara de cara a las elecciones con la ayuda de Malena Galmarini y la campaña en redes.