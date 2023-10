Cristina Pérez y Luis Petri están festejando su segundo año de casados. La periodista y el candidato a vicepresidente de la Nación publicaron un video de un compilado de imágenes de su compromiso para celebrar su amor.

El emotivo posteo de Cristina Pérez con Luis Petri para su segundo aniversario

El compromiso de la periodista de Telefe Noticia y el candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio se comprometieron el 23 de mayo en Mendoza y el 14 de octubre de 2021. El posteo de la pareja tiene una voz en off de los protagonistas donde se dicen cosas románticas.

“¿Cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas?’ Dos años juntos. Amándonos”, escribieron en la descripción del video. “Yo creo que había una parte de mi alma que no sabía que estaba en otra parte. Y, cuando nos abrazamos con Luis por primera vez, en ese instante supimos que era el destino”, se la escucha a Cristina hablar en off.

“Ese amor incondicional que no te pide nada a cambio. Y lo entregás todo porque sabés que la otra persona lo está entregando todo”, acotó el referente político. “El primer día que nos encontramos me mandó un mensaje que a mí me shockeó, me conmocionó. Me puso: ‘¿Cómo amaneciste el primer día de nuestras vidas?’”, agregó la periodista.

“Puse 'cómo estás en el primer día de nuestras vidas', porque sabía que lo que nos pasaba era para siempre. Esto es la confirmación de eso. Es un amor sin tapujos, alguna vez dijo un medio. Y es verdad, porque no hay balances y equilibrios. Somos dos personas muy apasionadas de lo que hacemos”, dijo Petri.

“'Uno sabe que está enamorado cuando descubre que una persona es única', dice Borges. Y eso me pasa con Luis. Yo me miro en los ojos de Luis y siento que encuentro el puerto al que quiero llegar”, cerró Cristina Pérez sobre la relación que tiene con Luis Petri.

AF.